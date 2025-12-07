У здания в Мексике при взрыве погибли два человека

В Мексике у здания полиции в муниципалитете Коауаян в штате Мичоакан произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает РИА Новости .

Кроме того, пострадали 7 человек, повреждены расположенные рядом дома и магазины. Сейчас ведутся следственные действия.

Как пишет газета Milenio, предполагаемый исполнитель атаки с самодельным взрывным устройством также скончался на месте взрыва.

