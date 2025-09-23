У задержанного олигарха Боброва нашли элитную недвижимость на 2 млрд рублей

В собственности у задержанного уральского олигарха Алексея Боброва оказалась элитная недвижимость в России, Великобритании и Италии стоимостью более 2 млрд рублей, сообщает SHOT .

Накануне силовики задержали владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Крупного уральского бизнесмена доставили из столицы в Екатеринбург в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве.

Так, бизнесмен владеет просторной квартирой площадью 412 кв. м на Цветном Бульваре в Москве. Квартира могла быть совмещена из двух. Стоимость элитного жилья оценивается примерно в 1 млрд рублей. Бобров приобрел эту роскошную недвижимость в 2012 году. В этом же доме он является одним из учредителей ТСЖ.

В 2020 году Бобров приобрел таунхаус на Олд-Квин-стрит в Лондоне. Площадь дома составляет более 600 кв. м, и, по некоторым данным, его стоимость превысила 1,3 млрд рублей. Внутри особняка есть зимний сад с видом на парк, несколько залов для приемов и комната с собственной террасой.

Кроме того, уральский олигарх владел виллой на берегу озера Лаго-Маджоре в итальянском городе Бавено. Двухэтажное поместье 1907 года постройки площадью 280 кв. м стало предметом его гордости. По некоторым данным, семья Бобровых долгое время жила в Италии. При этом сам олигарх недавно подтвердил наличие у себя австрийского паспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.