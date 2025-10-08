У северных Курил произошло землетрясение

сегодня в 03:46

Отмечается, что эпицентр находился в 89 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 60 км.

Подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.