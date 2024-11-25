У самолета из-за жесткой посадки в Анталье повреждено левое шасси

Кроме двигателя у российского самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из-за жесткой посадки повреждено левое шасси, сообщает Mash .

Месяц назад у борта повредились створки шасси, когда ему пришлось совершить вынужденную посадку во Внукове из-за отказа гидросистемы.

Инцидент произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек. Никто не пострадал.

Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.