сегодня в 14:56

У резиденции премьера Франции в Париже раздался взрыв и загорелся грузовик

Грузовик воспламенился в центре Парижа рядом с резиденцией премьер-министра государства — Матиньонским дворцом. Там также произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Parisien.

Детонация случилась, когда проходила встреча уходящего в отставку премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. На ней присутствовали политики из центрального блока.

Возгорание грузовика началось в 10:30 по московскому времени. В машине были баллоны с газом. Этот факт вызвал у силовиков опасения, что авто может взорваться.

При этом емкости с газом не сдетонировали. Звук, похожий на взрыв, раздался из-за маленьких баллончиков с краской.

Из-за пожара появился густой дым. Рядом с машиной расставили «периметр безопасности». Пожар не перебросился на соседние строения. Пострадавших нет.

