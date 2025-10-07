У резиденции премьера Франции в Париже раздался взрыв и загорелся грузовик
Фото - © g.bruev / Фотобанк Лори
Грузовик воспламенился в центре Парижа рядом с резиденцией премьер-министра государства — Матиньонским дворцом. Там также произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Parisien.
Детонация случилась, когда проходила встреча уходящего в отставку премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. На ней присутствовали политики из центрального блока.
Возгорание грузовика началось в 10:30 по московскому времени. В машине были баллоны с газом. Этот факт вызвал у силовиков опасения, что авто может взорваться.
При этом емкости с газом не сдетонировали. Звук, похожий на взрыв, раздался из-за маленьких баллончиков с краской.
Из-за пожара появился густой дым. Рядом с машиной расставили «периметр безопасности». Пожар не перебросился на соседние строения. Пострадавших нет.
