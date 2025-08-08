У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщается в Telegram-канале регионального филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 221 км. Очаг залегал на глубине 59,5 км.

Ранее участник Научного совета ППК РЭО, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко заявил, что произошедшее 30 июля на Камчатке землетрясение — не первое такое происшествие в истории полуострова.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.