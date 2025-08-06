Извержения и смещения: какие последствия вызвало землетрясение на Камчатке

Эксперт: 7 из 30 вулканов активизировались на Камчатке после землетрясения

Участник Научного совета ППК РЭО, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко заявил, что произошедшее 30 июля на Камчатке землетрясение — не первое такое происшествие в истории полуострова. Но последствия у него довольно серьезные: цунами достигло берегов Японии, 4 августа зафиксировано новое землетрясение, активизировались сразу 7 из 30 вулканов, сообщает Общественное Телевидение России .

«Среди них наиболее активны Ключевской с извержением лавы и выбросом пепла, Крашенинникова, выбросы пепла впервые за 500 лет, а также Мутновский вулкан с повышенным уровнем опасности. Вулкан Камбальный, напротив, снизил активность», — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас опасность сохраняется: вулканическая активы, возможны извержения.

Но главное и масштабное последствие землетрясение — это смещение полуострова, максимальную его степень исследователи зафиксировали на юге, оно составило почти 2 м.