У побережья южных Курил зафиксировано землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане 15 апреля в 9.17 (01.17 мск),» — рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Его эпицентр находился в 60 км южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг залегал на глубине 59 км.
Отмечается, что подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители райцентра Южно-Курильск на Кунашире.
Ранее на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Из-за сейсмологического явления частично разрушились 17 жилых домов и школа.