У побережья южных Курил зафиксировано землетрясение

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«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане 15 апреля в 9.17 (01.17 мск),» — рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Его эпицентр находился в 60 км южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг залегал на глубине 59 км.

Отмечается, что подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители райцентра Южно-Курильск на Кунашире.

Ранее на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Из-за сейсмологического явления частично разрушились 17 жилых домов и школа.