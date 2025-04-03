У побережья Индонезии произошло землетрясение

Эпицентр находился в 169 километрах к северо-западу от города Тернате, где проживают около 101 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 48 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее на территории Мьянмы 28 марта произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались не только на территории государства, где были зафиксированы, но и в соседних странах, в том числе в Таиланде.