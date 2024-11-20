У Пальмиры атаковали союзников армии Асада, есть много убитых и раненых

сегодня в 14:35

В пустыне около Пальмиры атаковали опорные пункты союзников правительственной армии Сирии. В результате удара известно о «большом количестве» убитых и раненых, сообщает РИА Новости со ссылкой на полевой источник.

Удар пришелся по «опорникам» союзников армии президента САР Башара Асада, находящимся в пустыне на востоке провинции Хомс.

Глава больницы Пальмиры Валид Ауда подтвердил удар по позициям союзных сил. По его словам, после атаки в медучреждение доставили «большое количество» погибших и раненых.

Ранее пост военной полиции России развернули на линии разграничения Сирии и Израиля. В Центре по примирению враждующих сторон заявляли, что военполиция следит за соблюдением режима прекращения огня между сторонами.

