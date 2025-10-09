«У него глаза стеклянные»: таксист-неадекват избивает школьников на улице

Неадекватный таксист караулит учеников у одной из школ в Академическом районе Екатеринбурга. Он подбегает к детям и подросткам и наносит удары, сообщает E1.RU .

Одна из матерей рассказала, что сын опаздывал в школу, когда его окрикнул мужчина. Он закричал «Стой, чел!», догнал 11-классника и нанес ему удары в челюсть. Парень был в недоумении, но смог слегка увернуться.

«Сын сказал, что у него были широко открытые стеклянные глаза. Как у нездорового человека», — рассказала женщина.

Она изучила записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что неадекватный мужчина является водителем такси. Именно на такой машине он приехал к школе.

В районных чатах пишут, что от руки мужчины пострадали еще двое 4-классников, а также подростки — мальчик и девочка. Мать 11-классника написала заявление в полицию и зафиксировала ушибы у сына. Полицейские уже начали проверку.

