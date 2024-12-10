У набитого пассажирами автобуса отказали тормоза в Амурской области

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Baza: наполненный пассажирами автобус врезался в дерево в Амурской области

В Амурской области у наполненного пассажирами автобуса отказали тормоза. Он вылетел с дороги и столкнулся с деревом, сообщает Baza .

ДТП случилось в населенном пункте Чигири Благовещенского округа Амурской области. По предварительной информации, тормоза отказали у автобуса №106.

Транспортное средство врезалось в легковой автомобиль, протаранило светофор, дорожный знак, а затем столкнулось с деревом. После ДТП водителю вызвали скорую помощь. Следком устанавливает причины случившегося.

Ранее автобус с 26 пассажирами улетел в кювет в Новосибирской области и перевернулся. 11 человек пострадали.