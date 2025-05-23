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У краснодарского чиновника отобрали коррупционные активы на 5,5 млрд руб

Суд в Краснодарском крае взыскал имущество экс-главы муниципального образования Кавказский район Виталия Очкаласова. Было признано, что мужчина получил имущество коррупционным путем, сообщает «Коммерсант».

У мужчины изъяли 13 компаний. Их основная сфера деятельности — сельскохозяйственная. Предприятия располагались на территории нескольких районов региона.

Всего было изъято 303 сельскохозяйственных участка, более 140 объектов недвижимости, а также свыше 200 единиц с/х техники. Общая капитализация компаний составляет 4 млрд рублей, а выручка — 4,8 млрд рублей в год.

Кроме того, у Очкаласова отобрали 162 объекта недвижимости. Общий размер всех изъятых активов составляет 5,5 млрд рублей.

Очкаласов был главой Кавказского района с 2009 по 2024 год. В прошлом году он скончался из-за остановки сердца.

Мужчины был партнером экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, к которому также предъявлены иски на миллиарды рублей.

Ранее в Севастополе завели дело за хищение 176 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Его фигурантом стал индивидуальный предприниматель.