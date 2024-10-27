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У крановщицы случился инсульт во время работы на башенном кране в столице

На стройплощадке на севере Москвы у 40-летней крановщицы случился инсульт, когда она работала на 40-метровом башенном кране, сообщает Mash .

У женщины неожиданно закружилась голова, начались судороги, а также нарушилась подвижность тела.

На место прибыли спасатели. Специалисты планируют добраться до кабины крана и спустить женщину на носилках. После этого крановщицу передадут медикам.

Ранее башенный кран рухнул на улице Ангарской в столице. Крановщик был сильно травмирован, но остался жив.