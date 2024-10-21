Башенный кран с машинистом внутри рухнул на севере Москвы
Фото - © Telegram-канал 112
Башенный кран обрушился на улице Ангарской в Москве. Внутри в этот момент находился машинист, сообщает «112».
Судя по опубликованным кадрам, кран упал на территории строительной площадки. К рухнувшей конструкции тут же подбежали рабочие, чтобы проверить состояние машиниста.
Мужчина, находившийся внутри кабины во время происшествия, получил серьезные травмы. Он жив.
Причины обрушения крана неизвестны. О том, есть ли другие пострадавшие, не уточняется.