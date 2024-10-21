сегодня в 17:31

Башенный кран с машинистом внутри рухнул на севере Москвы

Башенный кран обрушился на улице Ангарской в Москве. Внутри в этот момент находился машинист, сообщает « 112 ».

Судя по опубликованным кадрам, кран упал на территории строительной площадки. К рухнувшей конструкции тут же подбежали рабочие, чтобы проверить состояние машиниста.

Мужчина, находившийся внутри кабины во время происшествия, получил серьезные травмы. Он жив.

Причины обрушения крана неизвестны. О том, есть ли другие пострадавшие, не уточняется.