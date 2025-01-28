У Капитолия задержали подозреваемого с якобы «коктейлем Молотова» и ножом

У Капитолия в Вашингтоне задержали подозреваемого, который утверждал, что у него с собой якобы «коктейль Молотова» и нож, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Подозреваемый был задержан днем в понедельник (по местному времени — ред.).

Его задержали у пандуса к южному входу за «незаконную деятельность». Выясняется, были ли на самом деле у подозреваемого при себе те предметы, о которых он говорил.

Ранее у Капитолия в Вашингтоне полиция задержала неизвестного мужчину с факелом и ракетницей в руках. Он пытался пройти в центр для посетителей в здании Конгресса.