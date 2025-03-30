У южных Курил зафиксировано землетрясение

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«Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на 30 марта в Тихом океане», — говорится в сообщении.

Эпицентр находился в 16 км север-западнее поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир, очаг залегал на глубине 143 км.-

Подземные толчки мощностью 3 балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан.

Сильное землетрясение произошло утром 28 марта в столице страны Бангкоке. После этого в столице Таиланда ввели режим чрезвычайной ситуации. Туристов эвакуировали из высоток и отелей.