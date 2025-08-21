У южных Курил зафиксировано землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане в 8.25 (0.25 мск) 21 августа», — говорится в сообщении.
Эпицентр находился в 74 км юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг залегал на глубине 41 км.
Отмечается, что подземный толчок силой два-три балла могли ощутить на островах Кунашир и Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.