У южных Курил зафиксировано землетрясение

«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане в 8.25 (0.25 мск) 21 августа», — говорится в сообщении.

Эпицентр находился в 74 км юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг залегал на глубине 41 км.

Отмечается, что подземный толчок силой два-три балла могли ощутить на островах Кунашир и Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.