У грузовика отвалилась кабина: жесткое ДТП с погибшим произошло в Подмосковье

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Человек погиб в дорожной аварии с грузовиками в Подмосковье

На 31 км Симферопольского шоссе в Подмосковье произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария случилась на шоссе в направлении из Москвы.

На видео с места ДТП показано, что повреждены грузовики и легковое авто. Из-за этого занята правая полоса трассы. У одного грузовика отвалилась кабина.

Ранее на дороге в Псковской области столкнулись пассажирский автобус и легковой Hyundai i30, в результате ДТП погибли три человека.