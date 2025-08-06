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Три человека погибли в ДТП с автобусом под Псковом

На дороге в Островском районе Псковской области столкнулись пассажирский автобус и легковой Hyundai i30, в результате ДТП погибли три человека, сообщает ТАСС .

Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по региону, авария произошла на 336-м км автодороги Санкт-Петербург — Невель. Предварительно, водитель Hyundai i30 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом рейса Санкт-Петербург — Минск.

В результате произошедшего ДТП водитель и пассажиры (мужчина и женщина) легковой машины скончались на месте. В автобусе пострадавших нет.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее ДТП с участием двух машин произошло в Кемерове, в результате аварии пострадала женщина-водитель.