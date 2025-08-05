Машина превратилась в месиво: женщина пострадала в серьезном ДТП в Кемерове

сегодня в 17:37

Автоледи пострадала в результате ДТП на перекрестке в Кемерове

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в Кемерове на пересечении улиц Волгоградской и Сибиряков-Гвардейцев, в результате чего пострадала женщина-водитель, сообщает Сiбдепо .

По данным отделения пропаганды БДД городской ГАИ, водитель автомобиля ГАЗ двигался по улице Волгоградской со стороны проспекта Химиков. При повороте налево на улицу Сибиряков-Гвардейцев он не уступил дорогу встречному автомобилю.

В результате произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, который ехал по улице Волгоградской со стороны проспекта Ленина. В аварии пострадала женщина-водитель легкового автомобиля.

Пострадавшую доставила в медицинское учреждение бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГАИ.