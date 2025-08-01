У главы регионального СК арестовали 3 939 492 300 рублей

У главы следственного управления СК России по Челябинской области Алексея Колбисина арестовали 3 939 492 300 рублей, хранившихся на счетах, утверждает URA.RU со ссылкой на базу данных судебных приставов. По информации издания, о такой сумме идет речь в иске, который Генпрокуратура подала против группы людей, среди которых есть в том числе миллиардер и основатель «Южуралзолота» Константин Струков, детище и активы которого ранее перешли государству по решению суда.

«Колбасин Алексей Иванович. Исполнительный лист от 30 июля 2025 года. Наложение ареста: 3 939 492 300 рублей», — говорится в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Сумму будут взыскивать со всех ответчиков, которые проходят по иску Генпрокуратуры РФ и отвечают солидарно. Речь идет о вышеупомянутых Константине Струкове и Алексее Колбасине, а также об экс-главе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владиславе Потапове и замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрии Шувалове.

Уральское издание пишет, что Колбасин, Шувалов и Потапов проходят в иске в качестве соответчиков, причем основные претензии Генпрокуратура выдвинула именно Струкову, которого ранее лишили активов в пользу государства. В иске о национализации говорилось, что Струков воспользовался своим статусом и незаконно завладел ПАО «Южуралзолото».