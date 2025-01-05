У экс-чиновника Минэкономразвития Храновского изъяли имущество на 500 млн руб

Общая стоимость имущества, которое было изъято судом в доход РФ у экс-директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федокруга Минэкономразвития Игоря Храновского, составила около 500 млн рублей, сообщает ТАСС .

Как уточнили в правоохранительных органах, в деле речь ведется о крупных суммах наличных, которые были в разных валютах, элитных машинах и дорогой недвижимости.

Из материалов данного дела следует, что суд обратил в доход страны земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. м и коттедж площадью 674,2 кв. м, которые находятся в поселке Горки-2 Одинцовского округа Московской области.

Еще у экс-чиновника и его семьи изъяли три нежилых помещения, расположенных на Звенигородской улице в столице. Их общая площадь — более 366 кв. м. Также в доход государства отошли семь автомобилей премиум-класса (Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne, Mercedes-Benz G63, Mercedes-Benz CL 65 AMG и т. д.).

Храновский был задержан в марте прошлого года вместе с бывшим депутатом Владимиром Кайшевым. Как считают следователи, преступная группа незаконно отозвала у одной из фирм лицензию на добычу минеральной воды. Это было нужно, чтобы провести рейдерский захват. Кроме того, злоумышленники занимались похищением природного газа.

Кунцевский суд Москвы в конце осени 2024 года по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход страны имущество чиновника и его близких. Тогда стоимость изъятого и его перечень не публиковались.