У двух отравившихся пирожками в Москве не нашли следы ртути

У обоих мужчин, которые съели пирожки и отравились в Москве, не нашли следы ртути в анализах. Одного из них, Дмитрия Б., выписали из больницы, сообщает SHOT .

Мужчину отправили на допрос в отделение полиции. Он не стал рассказывать журналистам, что именно ел в тот день. Вещи, которые Дмитрий носил в момент инцидента, отправили на экспертизу.

Другой отравившийся, 45-летний Сергей Г., до сих пор находится в больнице. Его одежду тоже направили на анализ.

11 февраля два человека съели пирожки, внутри которых, предположительно, находилась ртуть. Их отвезли в Склифосовского.