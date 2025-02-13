У двух отравившихся пирожками в Москве не нашли следы ртути
SHOT: двое съевших пирожки мужчин в Москве отравились не ртутью
У обоих мужчин, которые съели пирожки и отравились в Москве, не нашли следы ртути в анализах. Одного из них, Дмитрия Б., выписали из больницы, сообщает SHOT.
Мужчину отправили на допрос в отделение полиции. Он не стал рассказывать журналистам, что именно ел в тот день. Вещи, которые Дмитрий носил в момент инцидента, отправили на экспертизу.
Другой отравившийся, 45-летний Сергей Г., до сих пор находится в больнице. Его одежду тоже направили на анализ.
11 февраля два человека съели пирожки, внутри которых, предположительно, находилась ртуть. Их отвезли в Склифосовского.