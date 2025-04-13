У берегов Тонга зафиксировано землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Тонга, сообщает РИА Новости.
Подземный толчок был зафиксирован в 20.03 по времени UTC (23.03 мск) в 635 км к юго-западу от столицы Тонга Нукуалофа, где проживает 22,4 тыс. человек.
Очаг находился на глубине 263 км. О жертвах не сообщается, разрушений не зафиксировано.
Ранее на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Из-за сейсмологического явления частично разрушились 17 жилых домов и школа.