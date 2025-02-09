У берегов Островов Кайман произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано у берегов Островов Кайман, пишет ТАСС.
Эпицентр располагался в 210 километрах к юго-западу от города Джорджтаун. В этом городе проживают 29 тыс. человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее оцент кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Миненко рассказала о наиболее безопасных местах, чтобы переждать землетрясение.