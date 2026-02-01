У берегов Королевства Тонга зафиксировано землетрясение

Землетрясение произошло в 112 км к северо-востоку от столицы Нукуалофа, где живет около 22,4 тыс. человек в 20.59 по времени UTC (23.59 мск).

Очаг залегал на глубине 12 км. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

