У берегов Камчатки зафиксировали шесть афтершоков

У берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали 6 афтершоков магнитудой до 4,8, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,8. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова, уточнило министерство.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.