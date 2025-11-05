У берегов Камчатки зафиксировали 44 афтершока

У берегов Камчатки за минувшие сутки зафиксировано 44 афтершока магнитудой до 6,3, включая пять ощущаемых, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«За сутки произошло 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,3. В населенных пунктах ощущались 5 из них», — говорится в сообщении.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

Жителям и туристам рекомендуют не приближаться к исполинам.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

