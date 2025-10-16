У берегов Камчатки за сутки зафиксировали семь афтершоков

У берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали 7 афтершоков магнитудой до 5,5, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что в населенных пунктах ощущались 3 подземных толчка.

«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5. В населенных пунктах ощущалось три подземных толчка», — говорится в сообщении.

Сообщается, что из Ключевского вулкана произошел один пепловый выброс. Пеплопадов в населенных пунктах края не зарегистрировано.

Ученые фиксируют также активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

