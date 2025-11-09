У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 17 афтершоков
На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 17 афтершоков магнитудой до 4,9, в том числе один ощущаемый, сообщили в ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
«За сутки произошло 17 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия», — говорится в сообщении.
Магнитуда афтершоков — от 3,7 до 4,9. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.
Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.
