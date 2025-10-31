У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 12 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,5, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.