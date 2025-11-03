У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

У юго-восточного берега Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2, о чем сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, пишет РИА Новости .

В близлежащих населенных пунктах сейсмическая активность достигала 4 баллов по шкале интенсивности. Согласно данным службы, эпицентр землетрясения был зафиксирован 3 ноября 2025 года в 07:10:24 UTC (19:10 по местному времени, 10:10 по московскому времени).

Геофизики определили координаты подземных толчков в Тихом океане: 52.1475 северной широты и 160.3095 восточной долготы. Очаг землетрясения располагался на глубине 22,3 километра, на расстоянии 154 километров от Петропавловска-Камчатского.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что в столице региона ощущались колебания силой до 4 баллов. Опасность возникновения цунами не была объявлена.

В последующие полчаса после основного толчка ученые зафиксировали еще четыре афтершока, которые не представляли ощутимой угрозы для населения.

Ранее 30 июля на Камчатке было зафиксировано наиболее мощное землетрясение с 1952 года, его магнитуда составила 8,8. В населенных пунктах сила толчков достигала 7 баллов. С того момента ученые постоянно регистрируют афтершоки.

Наиболее сильные повторные толчки произошли 13 сентября (магнитуда 6,3, инструментальная интенсивность 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов).

