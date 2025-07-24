У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 20.50 по времени UTC (23.50 мск) примерно в 113 км на юго-запад от города Горонтало, где проживает около 144 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 140 км.

О пострадавших не сообщается, разрушений не зафиксировано.

Ранее сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7.3 в акватории Тихого океана у берегов Аляски.