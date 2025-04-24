У акциониста Павла Крисевича прошел обыск по делу галериста Гельмана*

Силовики провели обыск в доме у художника-акциониста Павла Крисевича по делу галериста Марата Гельмана* об оправдании терроризма, сообщает «Осторожно, новости» .

Художник рассказал, что правоохранители пришли к нему домой, так как он якобы мог видеть какое-то из видео Гельмана* на Facebook**, из-за которого на того завели дело.

Сам акционист в январе вышел на свободу после срока в тюрьме по делу о перформансе-самоубийстве, которое он провел на Красной площади в столице. Его признали виновным по статье о хулиганстве.

Ранее обыски по делу Гельмана* провели у экс-генпродюсера KION Игоря Мишина и нескольких деятелей современного искусства.

* Признан в РФ иноагентом.

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