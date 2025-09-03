У 17-летнего парня случился инсульт в тренажерном зале на Урале

В Екатеринбурге 17-летнему парню стало плохо в тренажерном зале. Оказалось, что у него случился инсульт, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел 2 сентября в фитнес-зале, расположенном в районе Химмаш. У 17-летнего подростка случился инсульт прямо во время тренировки.

По словам очевидцев, на место вызвали скорую, однако она приехала только спустя час. Еще час понадобился на то, чтобы довезти парня до больницы. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно.

В пресс-службе скорой помощи заявили, что вызов поступил в 16:12 из зала, который находится на Профсоюзной, 45. Его отнесли к категории неотложных. Бригаду медиков направили на адрес в течение 30 минут.

«Время ожидания по вызовам скорой медицинской помощи в неотложной форме законодательством не регламентировано», — отметили в пресс-службе скорой помощи.

Ранее школьница умерла на торжественной линейке в Ульяновской области 1 сентября. По предварительным данным, ребенок страдал от порока сердца.