Тысячи людей эвакуированы из-за выброса оксида азота в Огайо

сегодня в 22:48

В Огайо произошла авария на заводе взрывчатых веществ

На химическом предприятии Austin Powder в округе Мак-Артур (штат Огайо) произошла масштабная утечка опасных веществ, сообщает РЕН ТВ .

По данным офиса шерифа, в результате неожиданного выброса оксида азота над территорией завода образовалось ядовитое коричневое облако, что вынудило власти ввести режим чрезвычайной ситуации и начать экстренную эвакуацию местных жителей.

Предприятие Red Diamond, входящее в состав Austin Powder, специализируется на производстве компонентов для взрывчатых веществ и динамита.

Причины химического инцидента пока не установлены. Очевидцы публикуют в соцсетях тревожные кадры: плотное токсичное облако, поднимающееся из-за лесного массива вблизи промышленной зоны. Местные власти предупреждают жителей об опасности вдыхания ядовитых паров и рекомендуют немедленно покинуть зону в радиусе 5 км от завода.

Специалисты по химической безопасности отмечают, что оксиды азота при высокой концентрации могут вызывать тяжелые поражения дыхательных путей и отек легких. На месте работают аварийные бригады и представители Агентства по охране окружающей среды (EPA). Завод временно остановил производство до выяснения всех обстоятельств инцидента.