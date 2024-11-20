«Ты чего, нефор?»: в Кирове подростку выстрелили в лицо из-за широких штанов

В Кирове 18-летнему подростку Сурику выстрелили в лицо из ракетницы из-за конфликта, начатого по поводу «слишком широких штанов». Об этом сообщает Baza .

Инцидент случился днем 19 ноября. 17-летний Константин К. вместе с братом Степаном гулял по улице Красина.

На встречу им шел некий 18-летний парень Сурик. У него было плохое настроение, и поэтому проявлял агрессию. Когда ребята прошли мимо парня, он сказал: «Эй, пацаны, вы че, неформалы?». Сурик не оценил, что у одного из братьев окрашенные волосы и широкие штаны.

Однако ему ответили, что это не так. Тогда агрессор подошел и ударил одного из братьев по кепке. Останавливаться Сурик не планировал — он продолжил сближаться с ребятами. Тогда Костя достал из кармана ракетницу и выстрелил обидчику в лицо и попал в глаз.

Братья ретировались с места происшествия, но через некоторое время сотрудники МВД их задержали. Сурик лежит в больнице. У него сломаны кости лицевого скелета, сильная контузия глазного яблока. Он может стать слепым.

Ранее школьник выстрелил однокласснице в лицо в Новом Уренгое.