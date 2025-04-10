Туристку из России жестко избили и сломали руку во Вьетнаме

SHOT: путешественницу из РФ сильно избили во Вьетнаме из-за шуток на улице

Путешественницу из РФ жестко избили во Вьетнаме и сломали руку в трех местах, на спине у нее гематома. На женщину напал русскоговорящий мужчина за не понравившееся ему поведение на улице с подругой, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 8 апреля во вьетнамском Нячанге. Лада вместе с подругой шутила на улице. Женщины шумели и даже в шутку устроили драку.

Затем приятельница Лады отправилась в магазин. Женщина стояла на улице.

Через некоторое время после этого к Ладе подошел неизвестный мужчина, который разговаривал на русском. Его не устроило, как женщина разговаривала с приятельницей.

Из-за этого мужчина начал наносить Ладе удары ногами. Она сказала, что «женщин бить нельзя». На это агрессор ответил: «какая ты девушка?». После избиения парень сбежал.

В больнице женщине диагностировали перелом руки в трех местах.