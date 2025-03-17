Туристка сгорела заживо в туалете на лодке во время экскурсии в Таиланде

В Таиланде 26-летняя британская туристка не смогла выбраться из охваченной огнем лодки. В момент пожара она была в туалете и сгорела заживо, сообщает SHOT .

Трагедия произошла накануне, когда группа из 16 туристов отправилась на экскурсию с дайвингом. Лодка отплыла на 9 км от острова Ко Тао.

Туристов сопровождал местный гид. У популярного места для погружения он стал заправлять сжатым воздухом баллоны для дайверов. 26-летняя британка в этот момент отошла в туалет.

Внезапно произошел взрыв. Рванул один из баллонов, из-за чего на судне начался пожар. Британка не смогла выбраться. Она заживо сгорела.

Причем изначально гид и остальные люди даже не заметили отсутствия одной туристки. Обгоревшее тело погибшей нашли позже на лодке. Остальные путешественники и члены экипажа живы.

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