Туристам в Анапе запрещают купаться в море из-за нашествия медуз
SHOT: в Анапе началось нашествие медуз
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В Анапе Краснодарского края местных жителей и туристов просят не заходить в воду из-за большого скопления медуз, сообщает SHOT.
Невозможность купаться связана со странным природным явлением — нашествием медуз. Отдыхающие жалуются, что передвигаться по воде можно только на сапах. С учетом скопления морских животных Черное море превратилось в подобие «киселя».
Ученые утверждают, что такое скопление медуз связано с их любовью плавать в холодной воде. После проливных дождей животные переместились к берегу, чтобы освежиться.
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