Туристам в Анапе запрещают купаться в море из-за нашествия медуз

В Анапе Краснодарского края местных жителей и туристов просят не заходить в воду из-за большого скопления медуз, сообщает SHOT .

Невозможность купаться связана со странным природным явлением — нашествием медуз. Отдыхающие жалуются, что передвигаться по воде можно только на сапах. С учетом скопления морских животных Черное море превратилось в подобие «киселя».

Ученые утверждают, что такое скопление медуз связано с их любовью плавать в холодной воде. После проливных дождей животные переместились к берегу, чтобы освежиться.

Ранее стало известно о затоплении Кубани из-за мощного ливня с градом.