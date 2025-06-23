Турист провез карманный огнемет в Крым

сегодня в 14:52

Туриста из Краснодара с карманным огнеметом пропустили через Крымский мост, сообщает Mash .

Сотрудники службы досмотра обнаружили в багаже мужчины странную находку. Турист объяснил, что вдохновился примером американского миллиардера Илона Маска и собрал себе миниатюрный огнемет.

По словам мужчины, своим изобретением он хотел отмахиваться от комаров на западе полуострова. Сотрудников службы досмотра такой ответ вполне устроил.

В результате мужчину пропустили в Крым вместе с его карманным огнеметом.

Ранее у женщины нашли череп мужа в багаже на Крымском мосту. Она объяснила, что выполняла последнюю волю супруга, который хотел посмотреть мир, но не успел.