Турецкий танкер с российской нефтью тонет у берегов Сенегала после удара дрона
Дрон ударил по перевозившему российскую нефть танкеру M/T Mersin, который принадлежит турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. Сейчас судно тонет у берегов Сенегала, сообщает Газета.ru со ссылкой на Deniz Haber.
Танкер передвигается под панамским флагом. По данным издания, судно целенаправленно было атаковано, так как, вероятно, перевозило российскую нефть.
Журналисты утверждают, что M/T Mersin в августе заходил в российский порт Тамань, после чего направился в Африку, где находился долгое время.
Официальные комментарии о причинах инцидента пока что не поступали.
Ранее ВСУ атаковали два гамбийских танкера в Черном море. Это произошло в территориальных водах Турции.
