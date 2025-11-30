сегодня в 20:22

Турецкий танкер с российской нефтью тонет у берегов Сенегала после удара дрона

Дрон ударил по перевозившему российскую нефть танкеру M/T Mersin, который принадлежит турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. Сейчас судно тонет у берегов Сенегала, сообщает Газета.ru со ссылкой на Deniz Haber.

Танкер передвигается под панамским флагом. По данным издания, судно целенаправленно было атаковано, так как, вероятно, перевозило российскую нефть.

Журналисты утверждают, что M/T Mersin в августе заходил в российский порт Тамань, после чего направился в Африку, где находился долгое время.

Официальные комментарии о причинах инцидента пока что не поступали.

Ранее ВСУ атаковали два гамбийских танкера в Черном море. Это произошло в территориальных водах Турции.

