ВСУ атаковали два гамбийских танкера в Черном море
Украинские военные атаковали два гамбийских танкера в акватории Черного моря. Это произошло в территориальных водах Турции, сообщает Baza.
Сначала катер со взрывчаткой врезался в судно Kairos, которое шло из Египта в Новороссийск. Затем удар пришелся по танкеру Virat, направлявшемуся из Севастополя в сторону Турции.
Экипаж одного из кораблей рассказал, что на них напали пять катеров в 35 морских милях от берега.
На видео показано, как катера атакуют танкер. они бьют в борт, затем следует сильный взрыв. В небо тут же начитает подниматься черный дым.
Власти Турции заявили, что ведут расследование данных инцидентов.
