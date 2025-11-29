ВСУ атаковали два гамбийских танкера в Черном море

Украинские военные атаковали два гамбийских танкера в акватории Черного моря. Это произошло в территориальных водах Турции, сообщает Baza .

Сначала катер со взрывчаткой врезался в судно Kairos, которое шло из Египта в Новороссийск. Затем удар пришелся по танкеру Virat, направлявшемуся из Севастополя в сторону Турции.

Экипаж одного из кораблей рассказал, что на них напали пять катеров в 35 морских милях от берега.

На видео показано, как катера атакуют танкер. они бьют в борт, затем следует сильный взрыв. В небо тут же начитает подниматься черный дым.

Власти Турции заявили, что ведут расследование данных инцидентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.