ТЦ «Высота» в столичных Кузьминках затопило из-за ливня

Столичный торговый центр «Высота», расположенный в Кузьминках, затопило из-за дождя, который накрыл город в понедельник, сообщает Telegram-канал «Москва.Live».

Очевидцы снимают видео, на которых видно, как вода проникла в здание ТЦ. Люди не могут спуститься на эскалаторе и ждут, пока она немного сойдет. Вода также течет по стенам.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова опубликовала в Telegram-канале видео тропического ливня в Люблине. Там ливень шел стеной, падали достаточно крупные капли дождя.

Из-за проливного дождя и туч пейзаж в Москве стал серым.