Цыганки «родили» 600 детей и получили более 200 млн рублей

Правоохранители Новосибирска обнаружили масштабную аферу с государственными выплатами на детей. Так, на свет родились якобы 600 детей, за которых мифические матери получили более 200 млн рублей, об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следователи установили, что житель Подмосковья многократно приходил в многофункциональные центры и отделения ЗАГС разных населенных пунктов. Там он давал ложные показания о присутствии при родах на дому. Благодаря его показаниям чиновники выдали свыше 600 поддельных документов о появлении младенцев. Согласно бумагам, восемь представительниц цыганской национальности произвели на свет 600 малышей.

На основании фальшивых свидетельств группа незаконно получала детские пособия из бюджета. Общая сумма похищенных средств превысила 200 миллионов рублей.

У восьми женщин цыганской национальности при обыске изъяли фальшивые документы, наличные деньги и золото. Выяснилось, что мошенницы получали от государства пособия и другие выплаты по поддельным бумагам. Аферистки использовали фальшивые российские паспорта, предъявляя их в госучреждениях.

Следствие завершило расследование масштабного дела о мошенничестве. Под следствием оказались девять человек — руководитель преступной группы и восемь ее участниц. Им предъявлены обвинения в незаконном получении государственных выплат и фальсификации документов.

Дело получилось объемным, в него вошли 89 преступных эпизодов, совершенных в двух десятках регионов страны. В настоящее время материалы переданы в суд Новосибирска, где будут рассматривать обвинения по существу.

