ЦТАК: в КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца

Троих сотрудников верфи арестовали после аварии во время спуска на воду нового эсминца на судостроительном заводе в северокорейском Чхонджине, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Так, были арестованы главный инженер Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхор, начальник цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хак и замдиректора по административным делам Ким Ён Хак.

Об аресте троих сотрудников верфи Центральному военному комитету Трудовой партии Кореи доложила специальная группа после подведения первичных результатов расследования аварии.

21 мая во время торжественной церемонии на судоверфи в Чхонджине, где присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, произошла серьезная авария при спуске на воду нового боевого корабля. Северокорейский лидер назвал случившееся преступной халатностью и потребовал восстановить корабль к предстоящему в июне пленуму ЦК партии.