«ТСН»: в Житомирской области Украины прозвучали взрывы

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На западе Украины, в Житомирской области, прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает телеканал соседней страны « ТСН » со ссылкой на мониторинговые каналы.

Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины, сообщает проект «КПТ». Среди них Житомирская, Черниговская, Киевская и Хмельницкая.

Российские войска 16 сентября атаковали украинских солдат рядом с городом Житомир. Боевики были перевезены в эту область из-под Николаева.

Ранее под Житомиром столкнулись два украинских учебно-боевых военных самолета L-39. Тогда погиб известный в соседней стране боевой пилот с позывным Джус.