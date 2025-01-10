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Цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра пожара в Гатчине

Специалисты успели убрать цистерны с ацетоном от эпицентра пожара в Гатчине Ленинградской области, сообщает SHOT .

Сейчас угрозы новых взрывов на заводе ацетона нет.

Площадь пожара на заводе составляет около 2 тыс. кв. м. На месте работают 50 человек и 12 единиц техники. Используется пожарный поезд.

О пострадавших информации нет. Причины возгорания также неизвестны.

Около 6 часов утра в пятницу жители Гатчины услышали глухие взрывы. Затем в промзоне начался сильный пожар. Там горит завод по производству ацетона.