сегодня в 09:04

Пожарный поезд выехал к горящему заводу ацетона в Гатчине

К месту возгорания на заводе по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области выехал пожарный поезд, сообщает SHOT .

Пожарные смогли защитить от перехода огня спецстоянку ГИБДД, которая находится близко от места ЧП.

Площадь возгорания выросла почти до 2 тыс. кв. м. На месте работают 50 спасателей и 12 единиц техники.

О пострадавших в инциденте и причинах ЧП не сообщалось.

Около 6 часов утра в пятницу жители Гатчины услышали глухие взрывы. Затем в промзоне начался сильный пожар. Там горит завод по производству ацетона. ЧП присвоили ранг сложности № 2.